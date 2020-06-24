Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski astsubay İrfan Altuntaş'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski astsubay İrfan Altuntaş'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay İrfan Altuntaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'ndeki delillerin hukuka uygun şekilde toplanmadığını ve karartılmaya çalışıldığını iddia etti.

Altuntaş, hazırlanan iddianamede ve esas hakkındaki mütalaada üssün nizamiyesindeki ölüm ve yaralamalardan sorumlu tutulduğunu ancak kimseye ateş etmediğini öne sürdü.

İddianamede ve mütalaada nizamiyede 8 vatandaşın şehit olduğunun belirtildiğini hatırlatan Altuntaş, bölgede silahlı sivillerin ve başka silahlı unsurların bulunduğunu iddia etti. Altuntaş, vatandaşların nizamiye bölgesinde olmayan ve uzaktan yapılan ateş sonucu şehit olduğunu ve yaralandığını ileri sürdü.

Savunmasında yüzden fazla müştekinin dava dosyasındaki beyanlarını tek tek okuyan Altuntaş, ifadelerde çelişkiler olduğunu iddia etti. Bazı müştekilerin yaralanmasına dair raporlarda eksiklikler bulunduğunu belirten Altuntaş, söz konusu müştekilerin yaralanmasına yönelik suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanık Altuntaş, mahkeme heyetinden vicdani ve hukuki karar vermesi talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Altuntaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

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