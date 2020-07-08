Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski pilot yüzbaşı Oğuz Alper Emrah'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski pilot yüzbaşı Oğuz Alper Emrah'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçağıyla Ankara üzerinde alçak uçuş yapan ve Cumhurbaşkanı uçağını engelleme talimatı aldığı belirtilen eski pilot yüzbaşı Oğuz Alper Emrah, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

FETÖ itirafçısı "mahrem imam" S.K'nin aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini bildiren Emrah, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

İddianame ve mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Emrah, olaylar sırasında terörle mücadele harekatı kapsamında uçuş yaptığını savundu.

Cumhurbaşkanı uçağını önleme talimatıyla 16 Temmuz saat 00.20'de Akıncı'dan kalkış yaptığı iddiasının doğru olmadığını ileri süren Emrah, olay günü Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da dahi bulunmadığını ifade etti.

Olay günü terörle mücadele harekatı yapılacağı yönünde kendisine görev verildiğini, resmi olarak atandığı askeri birlikte emirle uçuş yaptığını iddia eden Emrah, darbeci olmadığını savundu.

Emrah, yaşanan darbe girişimi öncesi kendisine darbeye ilişkin bir emir verilmediğini, bu yönde bir toplantıya da katılmadığını dile getirdi.

Mahkeme huzurundaki ilk savunmasından bazı bölümleri okuyan ve soruşturma aşamasında zabıtlara yanlış geçtiğini söylediği kısımları düzelttiğini ifade eden Emrah, buna rağmen esas hakkındaki mütalaada söz konusu hususların kendisine suçlama olarak yöneltildiğini aktardı.

Mahkeme heyetinden daha önce talep ettiği bazı delillerin toplanmadığını iddia eden Emrah, bu aşamada mahkemeden bir talebinin bulunmadığını söyledi.

Davanın görülmesine, yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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