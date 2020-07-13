Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun esasa yönelik savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun esasa yönelik savunmasıyla devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçağı ile TBMM ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalayarak 44 kişinin şehit olmasına sebebiyet verdiği belirtilen eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sanık Uzunoğlu, olay sonrası Akıncı Üssü'ndeki bilgi ve belgelerin usüle uygun şekilde elde edilmediğini, rapor içeriklerinde çelişkiler bulunduğunu öne sürerek hazırlanan bilirkişi raporlarını kabul etmediğini söyledi.

Olay günü kalkış yapan 6'ncı pilot olduğunu bildiren Uzunoğlu, mütalaada yer alan telsiz ve telefon kayıtlarının uydurma olduğunu iddia etti. "Kesinlikle yapmadığım tape kayıtları uydurmadır." ifadesini kullanan Uzunoğlu, "İddia edilen telsiz görüşmeleri tarafıma ait değildir." dedi.

Olay günü mesainin bitirilmesi üzerine evine gittiğini anlatan Uzunoğlu, mütalaada mesai bitiminden sonra darbeye katılacak kişilerin Akıncı'da kalmaya devam ettiğinin belirtildiğini anımsattı ve bu durumun kendisinin suçsuzluğuna işaret ettiğini savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı gün Akıncı Üssü'nde bulunmasının dışında FETÖ üyesi olduğuna dair somut bir delil bulunmadığını ileri süren Uzunoğlu, "Yapmadığım eylemler yapmış gibi gösterilmekte ve darbeye katıldığım iddia edilmektedir. Darbeye katıldığım ve FETÖ üyesi olduğuma dair dosyada en ufak bir şey yoktur." savunmasını yaptı.

15 Temmuz akşamı, filo komutanı olan eski binbaşı Mustafa Azimetli'nin terörle mücadele harekatı yapılacağı emri üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini aktaran Uzunoğlu, atamalı olduğu birliğinde bulunduğunu ve kendisine verilen emrin şekil itibarıyla kanunsuz olmadığını söyledi.

Sanık Uzunoğlu, 15 Temmuz'da gece yarısından önce bir uçuş yaptığını, herhangi bir yere bomba atmadığını ve uçuşta yalnız olduğunu belirtti, sanık eski yüzbaşı Hüseyin Türk ile uçuş yapmadığını ileri sürdü.

Akıncı Üssü, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:51 Kaynak: AA

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