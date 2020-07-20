Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki düğüne katılan komutanların derdest edilerek Akıncı Üssü'nde rehin tutulmasını organize ettiği belirtilen helikopter pilotu eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Özkan, 15 Temmuz öncesi komutanlara yönelik terör saldırısı olabileceği yönünde istihbarat bilgisinin bulunduğunu ve 14 Temmuz'da kendisine bu durum hakkında bilgi verildiğini anlattı. Kendisine darbe girişimine yönelik bir emir verilmediğini savunan Özkan, olay günü suç işleme kastıyla hareket etmediğini anlattı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bir helikopterin izinsiz uçuş yapmasının mümkün olmadığını, gerektiğinde helikopterin park edileceği yerlerin dahi amirlere bildirildiğini ifade eden Özkan, 15 Temmuz akşamı sicil amiri olan sanık eski yarbay Alparslan Şahin'in emir ve talimatıyla uçuş yaptığını ileri sürdü.

Olay günü üst rütbeli komutanların darbe girişimi dışında kaldığını, söz konusu komutanların bazı astları tarafından emir komuta zincirinin kırıldığını bildiren Özkan, bu zinciri kıranların tespit edilmesi gerektiğini savundu.

Özkan, 15 Temmuz'dan bir gün önce filo komutanı eski yarbay Şahin'in İstanbul'a gitmesini ve Cumhurbaşkanına suikast girişimini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile görüşmesi yönünde emir verdiğini aktararak, bu görüşmenin darbe içerikli olmadığını iddia etti.

Davanın yönetici sanıkları arasında gösterildiğini hatırlatan Özkan, olay günü diğer yönetici sanıkların çoğu ile arasında iletişim kaydının bulunmadığını ve hiçbir darbe toplantısına katılmadığını beyan etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]