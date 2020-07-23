Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde Konya'daki Muharebe Arama Kurtarma (MAK) bölüğünün komutanı olan ve İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde düğüne katılan komutanları derdest ederek Akıncı'ya getirilmesini sağlayan eski binbaşı Gökhan Maldar, dünkü celsede başladığı esas hakkındaki savunmasını sürdürdü.

Sanık Maldar, Moda Deniz Kulübü'ne komutanların güvenliğini sağlamak için gittiklerini, komutanları derdest etmediklerini öne sürdü.

Olay günü dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın emirleriyle hareket ettiğini söyleyen Maldar, komutanların derdest edilmediği yönündeki savunmasını, dinlenen tanıkların da doğruladığını belirtti.

Maldar, kendisinin ve başında bulunduğu MAK timinin, 15 Temmuz'da darbe kastıyla hareket etmediğini savundu.

Emekli Orgeneral Ünal'ın darbe girişimini haber aldıktan sonra gerekli tedbirleri almadığını iddia eden Maldar, Ünal ve Pilot Albay Mete Kuş'tan şikayetçi olduğunu ifade etti ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Olay gününe ilişkin bazı kamera kayıtlarında silinmiş kısımların bulunduğunu öne süren Maldar, delillere müdahale edildiğini savundu.

Moda Deniz Kulübü'ndeki kamera kayıtlarının usule uygun şekilde elde edilmediğini ileri süren Maldar, kayıtların, hukuki delil olma niteliğini yitirdiğini söyledi.

Olay günü Kuş'un emriyle Konya'dan İstanbul Samandıra'ya gittiğini, oradan geçtiği Moda Deniz Kulübü'nde komutanları koruma görevini icra ettiğini ve darbe kastıyla hareket etmediğini savunan Maldar, emrindeki MAK ekibinin de kendi talimatlarıyla hareket ettiğini belirtti.

"Ben sadece komutanın bana verdiği emirleri yerine getirdim." diyen Maldar, askerlik mesleğinin gereğini yaptığını ifade etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.