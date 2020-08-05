Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) kurmay albay rütbesinde görev yapan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başında bulunduğu belirtilen Fatih Yarımbaş, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdürdü.

Sanık Yarımbaş, Aksakallı tarafından kendisinin de arasında bulunduğu ÖKK personelinin 15 Temmuz'da tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

Aksakallı'nın, olay günü darbeci general Semih Terzi'yi terör tehdidi olduğu gerekçesiyle Ankara'ya çağırdığını ileri süren Yarımbaş, daha sonra da darbeci olduğu için Terzi hakkında ölüm emri verildiğini söyledi.

Olay tarihinde Terzi'yi, Diyarbakır'dan Ankara'ya taşıyan uçağın Aksakallı'nın emri olmadan hareket edemeyeceğini beyan eden Yarımbaş, "Semih Terzi gerçek bir bordo bereli komutandı." diyerek darbeci generali savundu.

Yarımbaş, 15 Temmuz'daki olaylara ilişkin suçladığı Aksakallı'nın mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Darbe kastıyla hareket etmediğini, bu yönde bir planlamada yer almadığını savunan Yarımbaş, üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Sanık Yarımbaş, mahkemeden hiçbir talebinin bulunmadığını bildirdi.

Davanın görülmesine, yarın devam edilecek.