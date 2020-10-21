Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, olay tarihinde Akıncı'da harekat plan subayı olarak görev yapan eski binbaşı Murat Bicil, esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçu reddeden Bicil, darbeden haberi dahi olmadığını öne sürdü.

Akıncı Üssü'ne giriş-çıkış yapanların koordinasyonunu sağladığı iddiasını kabul etmeyen Bicil, MAK timi ve kursiyer teğmenlerin görev yerlerini belirlediği suçlamasına karşı, "MAK timinden kimseyle görüşmedim. Nizamiyede gördüğüm 8 kursiyer teğmen hariç kursiyerlerle de görüşmedim. Temas etmediğim ve iletişim kurmadığım personeli nasıl koordine edebilirim." dedi.

Savunmasının önemli bir bölümünde hukukun evrensel ilkelerine değinen ve Türk hukuk sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Bicil, hukukun herkese lazım olduğunu söyledi.

İddianamede hakkında herhangi bir delil bulunmadığını, sahte delillerle üzerine suç isnat edildiğini, lehindeki dellilere ise yer verilmediğini savunan Bicil, hakkındaki savcılık mütalaasında da tutarsızlıklar olduğunu öne sürdü.

Bicil, iddianamede belirtilenin aksine 15 Temmuz gecesi kimseyi görevlendirmediğini, "uçuş yapanlar" başlıklı listenin kendisine ait olmadığını, bunun iddia makamınca da kabul edildiğini söyledi.

Darbeye hazırlıkla ilgili evraklarda parmak izinin bulunduğu iddiasını da kabul etmeyen Bicil, söz konusu evraka ilişkin raporda böyle bir ifadenin bulunmadığını savundu.

Hakkındaki tanık ifadelerinin çarpıtıldığını öne süren Bicil, karargahtaki odasında darbeye hazırlık toplantısı yaptığı iddasını da kabul etmedi. Bicil, darbe girişimi sırasında 141. Filo'ya gitmediğini iddia etti.

"Sorumluluk gereği gittim"

Mesleki geçmişini anlatan Murat Bicil, Üs Harekat Kısım Amirliğinde plan subayı olarak görev yaptığını, üssün uçuş faaliyetlerini koordine etmekle görevli olduğunu, emrinde çalışan kimse bulunmadığını söyledi.

Bicil, "15 Temmuz'dan önce darbeden kesinlikle haberim yoktu. Fark ettiğim andan itibaren girişimin parçası olmadım. Olayların dışında kaldım." dedi.

15 Temmuz'da mesaiden çıkıp marketten alışveriş yaptıktan sonra lojmandaki evine geldiğini aktaran Bicil, şöyle devam etti:

"Saat 21.00'de evde yemek yerken uçak motorlarının çalıştığını duydum. Kimseden bilgi alamayınca görev ve sorumluluğum gereği ne olduğunu anlamak için üsse, kendi birliğime gittim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Saat 21.10'da 143. Filo'ya gittim ve komutanlardan Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olduğu bilgisini aldım. Bu sırada Harekat Komutanı Ahmet Özçetin'i gördüm. Bana, 'Burada olmanı gerektirecek bir şey yok. Nizamiyeye git.' dedi. Bunun üzerine nizamiyeye geçtim. Saat 22.00 gibi üsten ayrıldım ve bir daha üsse girmedim. Nizamiye bölgesinde beklemek dışında herhangi bir şey yapmadım. Gece yarısı yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendim ve bu saatten sonra evime gittim."

Bicil, darbe girişimin ardından göreve devam ettiğini ve günler sonra gözaltına alındığını söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.