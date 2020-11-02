Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

02.11.2020 21:49
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılan duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, son sözleri dinlenilen eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur, 15 Temmuz'un TSK'ya yönelik bir kumpas olduğunu savundu.

Darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri iletmekle suçlanan Çavur, hakkındaki iddaların somut delile dayanmadığını, yalan ve iftira olduğunu öne sürdü. Darbe girişiminin bir senaryo olduğunu iddia eden Çavur, suçsuz olduğunu söyledi, beraat talebinde bulundu.

Gürcistan'a kaçmak isterken sınır kapısında yakalanan eski yarbay Hüseyin Polatçı ise davanın siyasi olduğunu, adil şekilde yargılanmadığını öne sürdü. Mahkemeden adalet ve vicdana uygun karar vermesini talep eden Polatçı, beraat istedi.

Darbe girişimi sırasında TBMM'ye ilk bombalı saldırıyı gerçekleştiren eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı da savunma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanma hakkının yok sayıldığını öne sürdü. Hakkındaki dellilerin somut delile dayanmadığını ve sonradan uydurulduğunu savunan Balıkçı, mahkemeden adalet beklediğini söyledi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Destek Kıtaları Grup Komutanı albay İlhan Karasu da Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri tarafından terör alarmıyla göreve çağrıldığını, görevinin gereğini yerine getirdiğini, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı olan sanık eski tümgeneral Murat Suat Semiz, darbenin akamete uğratılması için çaba gösterip, bu yönde emirler verdiğini ileri sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) görev yapan Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi Komutanı sanık eski tuğgeneral Recep Ünal, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını, verdiği kritik kararlarla girişimin önlenmesine katkısı olduğunu iddia etti.

Ünal, "Darbe girişimine karşı silahlı kuvvetlerde benim gösterdiğim tepki kadar kimse tepki göstermedi. Ancak o gece yalnız bırakıldım." dedi.

Sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Osman Nuri Gür ise terör örgütü üyesi ve darbeci olmadığını, girişimi öğrendikten sonra tümgeneral Cevat

Yazgılı ile harekat ettiğini, yasa dışı bir eyleminin de olmadığını savundu.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan ekibin içinde yer alan emir subayı sanık eski yarbay Murat Yılmaz da suçsuz olduğunu iddia etti.

İstanbul'daki generallerin derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilmesini koordine ettiği belirtilen sanık eski albay Murat Karakuş, komutanları Ankara'ya getirecek uçağın pilotlarına ulaşılamadığı için yardımcı olmak amacıyla 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığını aradığını, bunun dışında bir faaliyetinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Son sözleri dinlenen diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirtip beraat istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


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