Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı - Son Dakika

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Duruşmada, tutuklu sanıkların ara karara yönelik tahliye ve yeni delillerin dava dosyasına dahil edilmesine ilişkin talepleri alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 'ndeki salonda yapılan duruşmaya, sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

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