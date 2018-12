Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada darbe girişiminin yaşandığı dönemde Etimesgut'taki 11. Hava Üssü 211. Filo Komutanı olan A.N, tanık olarak beyanda bulundu.



A.N, Ankara'da jetler uçtuğu sırada 11. Üs Komutanlığına vekalet eden Harekat Komutanı Albay İsmail Günaydın ile görüştüğünü, onun da üsse gittiğini öğrenince orada bir araya geldiklerini kaydetti.



Üsse saat 22.30 gibi gittiğini ifade eden A.N, İsmail Günaydın'ın odasında bulunduğu sırada ulaştırma harekat nöbetçi subayı Üsteğmen Murat Cengiz'in gelip albay Murat Karakuş'un, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçağını ilettiğini belirtti.



İsmail Günaydın'ın "Biz Karakuş albayla iş yapmıyoruz. İhsan Kaplan albayı arayın." diye emir vermesi sonrası Lojistik Komutanlığında görevli Kaplan'ın arandığını ifade eden A.N, onun da "Emir subayı ne diyorsa onu yapın." dediğini öğrendiğini dile getirdi.



A.N, Kaplan'ın kendisinden beklenen cevabı verdiğini, Günaydın'ın Korgeneral Atilla Gülan ile görüştüğünü ve Ünal'ın uçağı istediğini teyit ettiğini söyledi.



Korgeneral Gülan'ın ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nin işgal altında olduğunu, sadece Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) gelen emirlerin dinleneceğini bildirdiğini aktaran A.N, Günaydın'ın da uçağın istendiğine dair teyit aldıktan sonra Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen meydanına gitmesini emrettiğini kaydetti.



Uçuş ekibinin 212. Filo'nun personeli olduğunu ifade ederek uçağın pilotu Reşat Bora'nın, "Biz bu uçuşu yapmakla darbeci olur muyuz?" şeklindeki kendi filo komutanı Hasan Kaptanoğlu'na yönelik sorusuna şahit olduğunu da belirten A.N, "Her şey olması gerektiği gibi olduğu için İsmail Günaydın ve biz de yüreklendirdik. Merak etme, aynı taraftayız ve komutanımız Ankara'ya gelmek istiyor." dediklerini söyledi.



"Onlar da bize güvenerek uçağı Sabiha Gökçen'e götürdüler." diyen A.N, Abidin Ünal, uçağa geldikten sonra uçuş ekibiyle tekrar görüşüldüğünü, onların da her şeyin rutin olduğunu söylediklerini anlattı.



A.N, "Her şey rutin gittiği için bir şeyden şüphelenmedik ancak biz uçağın Etimesgut meydanına geleceğini düşünüyorduk. İsmail Günaydın albay da komutanımızın Etimesgut'a geleceğini söyledi." dedi.



Daha sonra yine uçuş ekibinden gelen telefonda emir subaylarından birinin, komutanın Akıncı'ya gideceğini söylediğini aktardığını belirten A.N, Günaydın'ın da her şey normal göründüğü için komutanın oraya gitmek istediğini düşündüğü beyanında bulundu.



A.N, "Yani uçak kalkmadan bu uçağın Akıncı'ya gideceğini biliyorduk. Bizim o sıralarda Akıncı Üssü'nün kullanıldığına dair bilgimiz yoktu. HKHM'nin işgal altında olduğu da söylenmişti." diye konuştu.



Uçağın beklendiği zamanda Akıncı'ya indiğini ifade eden A.N, indikten sonra da pilotlardan Reşat Bora'nın filo komutanı Kaptanoğlu'nu aradığını ve "Burada garip şeyler oluyor. Biz dönmek istiyoruz." dediğini aktardı.



A.N. ancak İsmail Günaydın'ın, komutanının ayrılmak isteyebileceği ve emir subayı ile temas kurulmadan bir şey yapmamalarını söylemesi üzerine ekibin Akıncı Üssü'nde kaldığını söyledi.



Duruşmaya yarın devam edilecek.

