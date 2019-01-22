Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası

Akıncı Üssü Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanık ve avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanık ve avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya dair talepleri alındı. Sanık avukatları esasa ilişkin savunma yapmak için süre istedi. Sanıklar ise cezaevindeki bilgisayar kullanma koşullarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Kısa aranın ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray talepleri görüşmek ve mütalaayı incelemek üzere duruşmaya, 25 Ocak'a kadar ara verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Akıncı Üssü, Güncel
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