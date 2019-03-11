Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası

Akıncı Üssü Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar İsmail Hakkı Özeren ile Mustafa Özbek savunma yaptı.

Özeren ve Özbek, savcılık makamının mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlerini ve dosyalarının davadan ayrılmasını talep etti.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin beyanlarıyla devam edilmek üzere yarına ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Akıncı Üssü, Güncel
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