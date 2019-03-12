Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklardan eski pilot yüzbaşı Nazif Baysal savunma yaptı.



Baysal, 15 Temmuz'da Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda CASA uçağı pilotu olarak görev yaptığını, darbe teşebbüsünün yaşandığı gün emir doğrultusunda Hasan Küçükakyüz ve Hava Teknik Okullar Komutanı ile eşlerini İstanbul'a götürdüğünü anlattı.



Tam teçhizatlı SAT personelini İstanbul'dan Ankara'ya getirmekle suçlandığını anlatan Baysal, bu ekibin ilerleyen saatlerde uçağa bindiğini, yasal emirler çerçevesinde ne olduğunu bilmeden ekibi Ankara'ya getirdiğini söyledi.



Baysal, 143. Filo koridorlarında görüntüleri bulunmasıyla ilgili, görüntüler ortaya çıkmadan önce, savcılık ifadesinde ve mahkeme huzurundaki ilk savunmasında filoya gittiğini söylediğini bildirdi.



Filo gazinosunda gördüğü ve darbe girişimine karıştığını düşündüğü kişileri de ilk savunmasında belirttiğini dile getiren Baysal, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürdü.



Baysal, o gece 143. Filo gazinosunda otururken gördüğü kişilerin, kamera görüntüleri de sabit olmasına rağmen adaleti yanıltmaya çalıştıklarını belirtti.



FETÖ mensupları ile birlikteliğinin olamayacağını iddia eden Baysal, "İddia edildiği gibi örgüt üyesi olsaydım 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' derdim ve onları korurdum. Örgütsel yapı gereği onlara saygı duymam, korumam, önceki ifadelerimi reddetmem gerekirdi." diye konuştu.



Vatana ihanet etmediğini ileri süren Baysal, suçsuz olduğunu savundu.



Baysal, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Tutuklu sanık Özgüç Güneş ise iddia makamının "darbe girişimine iştirak etmek"ten beraatini talep ettiğini ancak "örgüt üyeliği"nden ceza istediğini söyledi.



Güneş, hakkındaki "örgüt üyeliği" iddiasının doğru olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.



Tutuksuz sanıklar Metin Keleş, Yasin Göbütoğlu, Ahmet Cebel, Aydın Uyan ve İbrahim Yaman da savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlerini ve dosyalarının ayrılmasını talep etti.



Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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