Akıncı Üssü Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık eski pilot üsteğmen Harun Eraslan, savcılık mütalaasında darbe girişimine yardım ve örgüt üyeliği ile suçlandığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.



Eraslan, darbe girişimine ilişkin bir eylemi bulunmamasına rağmen, 15 Temmuz'da Akıncı'ya yaptığı uçuş ve üste kalmasından hareketle somut delile dayanmayan varsayımsal şekilde suçlandığını iddia etti.



Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yaptığını anlatan Eraslan, bekler görevdeyken yarbay Engin Yetkin tarafından çağrıldığını, "gören" uçaklarıyla kabul testleri için Akıncı'ya gideceklerini, oranın harekat komutanı Ahmet Özçetin'in karşılayacağını, kendi harekat komutanları Erhan Baltacıoğlu'nun da emri olduğunu söylediğini aktardı.



Kayseri'den 16.15 gibi kalkıp 17.00 civarı Akıncı'ya indiklerini anlatan Eraslan, kendilerinden önce gelen ilk gören uçağının pilotunu aradığını, 141. Filo'da bulunduklarını söylemesi üzerine buraya geçtiklerini bildirdi.



Eraslan, Ahmet Özçetin'in emri doğrultusunda orada bekleyeceklerini öğrendiğini dile getirerek, ilerleyen saatlerde ilk uçağın kalkması için emir verildiğini, kendilerinin kabul testleri yapılmadığı için uçamayacaklarını söylediğini iddia etti.



Televizyonda darbe girişiminden haberdar olduktan sonra ne şekilde olursa olsun olaylara katılmamak için uçağa geçip orada beklediklerini öne süren Eraslan, sabah piste atış yapılması üzerine 141. Filoya gittiklerini anlattı.



Eraslan, kendi üslerinden albay İhsan Kaplan ile telefonla görüştüklerini, Kaplan'ın uçuş yapmamalarını, son görüşmelerinde de üssü terk etmelerini söylediğini öne sürerek, nizamiyeden çıkmak istediklerinde askerlerce geri döndürüldüklerini söyledi.



Başka bir nizamiyeden polis kontrolünden geçtikten sonra, kimliklerini de bırakarak çıktıklarını belirten Eraslan, yaklaşık 4 ay daha mesai yaptıktan sonra gözaltına alınıp tutuklandıklarını anlattı.



Eraslan, amirinin verdiği yasal bir emirle uçuş yaparak Akıncı'ya geldiğini, darbe girişimine yardım etmediğini savundu.



Örgüt üyesi olduğuna yönelik iddiayı da kabul etmeyen Eraslan, bunu destekleyecek herhangi bir delilin olmadığını iddia etti.



Eraslan, tahliyesini ve beraatini istedi.



Aynı uçakta görevli sanık pilot üsteğmen Ferhat Akbulut da darbe girişimine yardım ile suçlandığını söyledi.



Akbulut da darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren, sabaha kadar uçakta kaldıklarını, girişime herhangi bir destekte bulunmadıklarını ileri sürdü.



Gören uçağının yardımcı pilotu eski üsteğmen İbrahim Mesut Yılmaz da o gece yaşadıklarını anlattı.



Yılmaz da darbe girişimine yardım etmekle suçlandığını belirterek, bu iddiayı kabul etmediğini bildirdi.



Akbulut ve Yılmaz da tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Savcılık makamının mütalaasında haklarında beraat talep ettiğini belirten tutuksuz sanıklar Erdem Bafralıoğlu, Serkan Çalışkan ve Ferdi Öter, mütalaaya katıldıklarını ifade ederek beraat istedi.



Duruşmaya öğle arası verildi.

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