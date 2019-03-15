Akıncı Üssü Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, davanın sivil sanıklarından Murat Bayrakçeken, savunma yaptı.



Matematik öğretmeni olduğunu belirten Bayrakçeken, darbe toplantılarının yapıldığı yerlerin kiralanmasında görev aldığı ve kira sözleşmesinde kefil olarak imzasının bulunması dolayısıyla tutuklu olduğunu öne sürdü.



Bahse konu kira sözleşmesinde ikinci kefil olarak yer aldığını ancak ilk kefilin bu dosya kapsamında yargılanmadığını söyleyen Bayrakçeken, hatır icabı kefil olduğunu iddia etti.



Bayrakçeken, darbe toplantılarının yapıldığı yerlerin kiralanmasında yer almadığını, konuyla ilgili tanıklar dinlenmeden böyle bir kanaate varılamayacağını savundu.



Başka davada yargılanan bazı sanıkların aleyhinde beyanda bulunduğunu da belirten Bayrakçeken, bu kişilerle yüzleştirilmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.



Bayrakçeken, aleyhinde beyanda bulunan iki kişinin buraya gelseler de kendisini teşhis edemeyeceğini, çünkü onları tanımadığını iddia etti.



Örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u da kullanmadığını öne süren Bayrakçeken, FETÖ üyesi olduğu suçlamasını reddetti.



Bayrakçeken, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Tutuksuz sanıklar Erdal Ertural ile Cuma Ali Ünal ise savcının haklarında beraat istediği mütalaasına katıldıklarını belirterek, dosyalarının ayrılması talebinde bulundu.



Duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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