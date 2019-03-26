Akıncı Üssü Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada dün ifadesine başlayan sanık eski binbaşı Mustafa İlleez, savunmasını tamamladı.



Suçlamaları kabul etmeyen İlleez, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Daha sonra eski Hava Kuvvetleri Komutanlıgˆı Plan Harekat Başkanı tugˆgeneral Ercan Dursun savunma yaptı.



Dursun, hakkındaki suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek, FETÖ mensubu olmadığını, 15 Temmuz'daki darbe girişimine hiçbir şekilde iştirak etmediğini savundu. Ercan Dursun, "FETÖ üyesi olduğum ve darbe girişimini desteklediğim iddiası tamamen hukuksuz ve mesnetsiz delillere dayanmaktadır." dedi.



15 Temmuz'da mesaideyken uçuş yasağına yönelik emrin iletildiğini, nedenini öğrenmek için Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi amiri tuğgeneral İlhan Kırtıl'ı aradığını anlatan Dursun, emri Orgeneral Hulusi Akar'ın verdiğini öğrenmesinin dışında detaylı bilgi edinemediğini söyledi.



Mesai sonrası ailesiyle bir pastanede oturduğu sırada Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın kuvvete çağırması sonrası karargaha gittiğini ve onun emrinde kaldığını iddia eden Dursun, İstanbul'da Mehmet Şanver'in düğününde bulunan Korgeneral İsmail Güneykaya ile de zaman zaman görüşmeler yaptığını söyledi.



Dursun, hiçbir kanunsuz işe bulaşmadığını savunarak, "Ben ne bir darbeciyim ne bir terörist." diye konuştu.



Darbe girişiminin planlanması ve icrasıyla ilgili bir girişime katılmadığını ileri süren Dursun, darbe faaliyetlerine iştirak ettiğine yönelik suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.



Dursun, darbecilerin sözde atama listesinde ismine "göreve devam" şeklinde yer verildiğini, bunun da bilgisi dışında olduğunu iddia etti.



Ercan Dursun, tahliyesini ve beraatini istedi.



Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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