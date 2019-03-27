Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası

Akıncı Üssü Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Akıncı Üssü Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği Koordinasyon Şube Program Kısım Amiri olan sanık eski yarbay Ayhan Çatıkkaya savunma yaptı.

Genel Sekreter Veysel Kavak'ın terörle mücadele harekatı için ulaşılabilen F-16 pilotlarının 4. Üs 143. Filo'ya gitmelerini istediğini anlatan Çatıkkaya, binbaşı İbrahim Koçak'ın yardımıyla ulaşabildikleri pilotları arayıp üsse gitmelerini istediklerini bildirdi.

Çatıkkaya, "Ben birinci sicil amirimden emir aldım. Görevimi yerine getirdim. Devamında emir vermedim. Sadece verilen emri ilettim." dedi.

Emrin veriliş saatinin 20.45 sıraları olduğunu, bu saatte darbeye yönelik bir faaliyet bulunmadığını öne süren Çatıkkaya, aldığı emrin de kanun ve yönetmeliklere aykırı olmadığını iddia etti.

Çatıkkaya, darbe girişimi öncesi Kavak ve Koçak'ın odasında da bir toplantı yapılmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları reddeden ve FETÖ üyesi olmadığını savunan Çatıkkaya, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Akıncı Üssü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:31:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]