Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası

Akıncı Üssü Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada mahkeme, savunma yapması beklenen sanıkların süre talep ederek beyanda bulunmaması üzerine duruşmayı erteledi.

Akıncı Üssü Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada mahkeme, savunma yapması beklenen sanıkların süre talep ederek beyanda bulunmaması üzerine duruşmayı erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Safa Sefer Güleroğlu, Adem Çakır ve Eyüp Has, savunmalarının henüz hazır olmadığını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, savunma için süre taleplerini, mütalaanın tebliği için geçen süreyi dikkate alarak reddetti.

Ayrıca, sanıkların beyanlarının alınmasına ilişkin düzenlenen listede sırası gelen sanıklara bilgisayar odalarında öncelik tanınması hususunda cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, yarın itibarıyla sanık ve müdafilerinin beyanlarının alınmasına devam edileceğine, beyanda bulunulmadığı taktirde "esasa ilişkin beyanda bulunmaktan vazgeçmiş" olacaklarına yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Öte yandan, sanık eski üsteğmen Emre Durgunlu'nun avukatı Burak Ç'nin, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılandığı belirlendi. Mahkeme başkanı, bu nedenle avukat Burak Ç'nin bir yıl süreyle davadan men edildiğini bildirdi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

Akıncı Üssü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ameliyat İçin 4 Yıl Sonraya Gün Verilen Kadın Soluğu Mahkemede Aldı Koruyucu Aileye Verilen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar! EPDK, Elektrikte Zam Haberlerini Yalanladı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]