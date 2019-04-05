Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara
4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Denetleme Değerlendirme Başkanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürlüğü Eğitim Uçakları Kaza Kırım
İnceleme Subayı olan eski albay Murat Karakuş, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.
Darbe girişiminden önce ailesiyle Anamur
'da tatilde olduğunu belirten Karakuş, 15 Temmuz öncesi de aldığı mobilyalar geleceği için Ankara'ya döndüğünü söyledi.
Karakuş, mobilyalar gelmeyince muayene için İstanbul
'a gittiğini ve Hava Harp Okulu misafirhanesine geçtiğini iddia etti.
Sanık Karakuş, 15 Temmuz'da yaşanan gelişmeler üzerine ne olduğunu öğrenmek için aramalar yaptığını belirterek, yaşananları öğrenmeye çalışmaktan başka bir amacı olmadığını öne sürdü.
Bu davanın sanıklarından Kenan Comart'ın, kendisini arayıp emir verdiğine yönelik iddiasını da kabul etmeyen Karakuş, "Kendisiyle yüz yüze bir görüşmem de olmamıştır. Kenan Comart'a bir talimat vermedim." dedi.
Karakuş, 15 Temmuz'da konusu suç teşkil eden bir emir almadığını ve vermediğini savundu.
Sözde atama listesinde AFAD
Başkanı olarak atanmasının da bilgisi ve iradesi dışında olduğunu öne süren Karakuş, bu listede isminin bulunmasının kendisini ne darbeci ne de örgüt üyesi yapacağını ifade etti.
Karakuş, darbe girişiminden haberi olmadığını, bu amaçla gerçekleştirildiği iddia edilen toplantılara da katılmadığını ve darbeyi organize eden sanıklardan hiçbiriyle iletişim kurmadığını ileri sürdü.
"Terör örgütüne üye değilim. Darbeci hiç değilim." diyen Karakuş, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Sanık Abdullah Emre
Sandık da darbe girişimin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Özel Sekreterliğinde idari işler astsubayı olduğunu bildirdi.
Özel Sekreter Günay Köroğlu
çağırdığı için karargaha gittiğini ancak darbe girişimine dair bir eylemde bulunmadığını savunan Sandık, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.
Darbe girişimine karışmadığını öne süren Sandık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya, pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.