Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara
4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme huzurundaki ilk ifadesinde örgütle ilgili beyanda bulunan sanık eski kursiyer teğmen Kübra Arpaguş, son savunmasında da önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi.
Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olarak eğitim gördüğü 15 Temmuz'da WhatsApp grubundan gelen emir üzerine birliğe gittiğini belirten Arpaguş, terör saldırısı olduğundan şüphelendiğini söyledi.
Arpaguş, daha sonra diğer kursiyerlerle yerini dahi bilmediği Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini ifade ederek, ilerleyen saatlerde kandırıldıklarını anladığını savundu.
Darbe girişimine karışmadığını öne süren Arpaguş, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Daha sonra savunma yapması beklenen sanıklar ise mahkemeden süre istedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların hazırlamasında mütalaanın tebliğinden itibaren geçen süreyi dikkate alarak, sanık ve müdafilerinin süre taleplerinin reddine karar verdi.
Ayrıca, sırası gelen sanıkların yarından itibaren savunma yapmamaları durumunda "beyanda bulunmaktan vazgeçmiş" sayılacaklarını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.