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Akıncı Üssü davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli sanık eski yüzbaşı Murat Çakır, 15 Temmuz'da ÖKK'de görevli yarbay Halit Kazancı'nın emri üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

Çakır, üsse şahsi aracıyla giriş yaptığını, orada askeri üslere terör saldırısı yapılacağına yönelik istihbarat olduğunu öğrendiğini, ardından beklemeye başladığını anlattı.

Kazancı'nın kendisini terör saldırısı ihtimaline yönelik çağırdığını öne süren Çakır, sabaha kadar 143. Filo'nun ek binasında beklediğini iddia etti.

Kazancı ile görüştükten sonra üsse gelen ÖKK personelini karşıladığına yönelik tanık beyanını reddeden Çakır, emir komuta zinciri içerisinde verilen emirleri uyguladığını söyledi.

FETÖ üyesi olduğu iddiasını da kabul etmeyen Çakır, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Kazancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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