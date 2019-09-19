Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında eski albay Fırat Alakuş komutanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahını basan timde yer alan eski astsubay Selçuk Yavuz, savcının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Darbe girişiminden bir gün önce izinli olduğunu, kendisini arayan tim komutanının 15 Temmuz'da tatbikat yapılacağı bilgisini kendisiyle paylaştığını aktaran Yavuz, eski albay Alakuş'un da tatbikatın dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle yapılacağı söylediğini iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da tatbikat yapılacağı düşüncesiyle Akıncı Üssüne gittiğini anlatan Yavuz, bir süre sonra Alakuş'un komutanlığında bir otobüsle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına geçtiklerini kaydetti.

Burada terör saldırısına karşı güvenlik önlemi almak için görevlendirildiklerini ifade eden Yavuz, bu kapsamda Kuzey Nizamiye bölgesine gittiğini, sabah saatlerine kadar burada kaldığını söyledi.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne süren Yavuz, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.