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Akıncı Üssü davası

57 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş, dün başladığı savunmasını bitirdi.

15 Temmuz'da terörle mücadele harekatı kapsamında göreve gittiğini ve bu düşünceyle görev yaptığını savunan Kuş, "Havada benimle kesinlikle temas edilmedi. Yerde yaşananlar bana kesinlikle iletilmedi. Havada darbe teşebbüsünü anlayabileceğim bir şey yaşanmadı." diye konuştu.

Bilirkişi raporunun taraflı, art niyetli, suçlayıcı, bilgi gizleyen ve yargılayıcı olduğunu öne süren Kuş, rapordaki aleyhte hususları kabul etmediğini söyledi.

Kuş, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Akıncı Üssü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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