Üye Girişi
Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi - Son Dakika

Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

16.12.2021 14:47
Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü bulan dosyası, istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü bulan dosyası, istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi 'Mürted' olarak değiştirilen Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İddianamenin kabulünden sonra Akıncı Üssü davasının ilk duruşması, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görüldü. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması bin 198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı. Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

Mahkeme heyeti, 26 Kasım 2020'deki karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı. Buna göre, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanığa müebbet hapis cezası, 19 sanığa 'anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım' suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezası verildi. 41 sanığa 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezası verilirken, 70 sanığın da bütün suçlamalardan beraatına karar verildi.DOSYA İSTİNAFA GÖNDERİLDİ

Dosyanın istinaf süreci için sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri 16 bin sayfayı geçti. Böylece 2 bin 163 klasörü bulan Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edildi. İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine gönderilecek.


Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Ankara, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
14:31 Babacan'dan 'döviz kuru' tepkisi: Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
14:25 Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi! Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!         
14:41
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak         
14:36
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement