Akıncı Üssü Davası'nda 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım

Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu

Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı!