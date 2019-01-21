Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davası'nda 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Akıncı Üssü Davası'nda 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

1 saat önce

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:25 

Kemal Batmaz, Ekonomi
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