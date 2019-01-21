Akıncı Üssü Davası'nda Savcı Mütalaasını Açıkladı
27 dakika önce
Akıncı Üssü Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Akıncı Üssü Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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