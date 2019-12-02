Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan eski Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlıgˆı Egˆitim Dairesi Başkanı Tuğgeneral Kemal Akçınar, üzerine atılı suçlamayı reddetti, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen bir inceleme gezisinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'a refakat etmekle görevlendirildiğini belirten Akçınar, bu nedenle ailesiyle birlikte 14 Temmuz Perşembe günü özel aracıyla Ankara'dan İstanbul'a gittiğini söyledi.

Geceyi Hava Harp Okulunda geçirdikten sonra gün boyu Ünal'ın programını takip ettiğini anlatan Akçınar, komutanın, akşam saatlerinde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmak üzere Fenerbahçe Orduevi'ne geçmesinin ardından, düğüne davetli olmadığı için, eşi ve çocuklarını bıraktığı kardeşinin Sancaktepe'deki evine geçtiğini aktardı.

Genelkurmay'da silahlı çatışma haberlerini görünce önce Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini, ardından da düğündeki komutanları aradığını ancak ulaşamadığını ileri süren Akçınar, bunun üzerine düğün salonuna gidip komutanların yanında bulunmanın ve onların emirlerini almanın doğru olduğunu değerlendirdiğini ifade etti.

Kardeşinin kayın biraderinden kendisini düğünün yapılacağı yere arabayla götürmesini rica ettiğini, ancak trafiğin kilitlendiğini ve gidemediklerini belirten Akçınar, yanındaki kişinin iş yerinin yakın olduğunu söylemesi üzerine iş yerine geçip gelişmeleri buradan takip ettiğini öne sürdü.

Akçınar, 16 Temmuz'da saat 10.00 civarında eşi ve çocuklarının yanına gittiğini, saat 11.00'de yola çıkıp saat 17.00 gibi Ankara'ya geldiğini kaydetti.

Tümgeneral İsmail Güneykaya'yı arayıp durumu anlattığını ve konutta olduğunu aktardığını dile getiren Akçınar, pazartesi ve salı günü normal mesaisine gittiğini, salı günü görevi başındayken Merkez Komutanlığından gelen ekiplerce gözaltına alındığını kaydetti.

"İddia edilen kişileri görmedim"

Hava Harp Okulunda düzenlenen darbe toplantısına katıldığı iddiasını kabul etmeyen Kemal Akçınar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiayı destekleyen hiçbir delil olmaması nedeniyle hakkımda soruşturma başlatmadı. Şahsıma yönelik bu iddianın doğru olmadığı Başsavcılıkça kabul edildi. Savcılığın, bahse konu toplantıya katıldığını tespit ederek mahkemeye gönderdiği listede de adım yok. Hava Harp Okuluna geldikten sonra, usulen komutanı ziyaret edip ayaküstü kısa bir görüşme yaptıktan sonra odama geçtim. Ne Hava Harp Okulunda ne de başka yerde herhangi bir toplantıya katıldım. İddia edilen kişileri görmedim. Bu kişilerin orada olup olmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Darbecilerce hazırlanan sözde atama listesinde isminin karşısına "Göreve devam" yazıldığına işaret eden Akçınar, bu listenin hukuki dayanağının bulunmadığını, tek başına delil sayılamayacağını savundu.

Akçınar, "Bu listeye adım, bilgim ve iznim olmadan yazılmış. Listedeki görevlendirmeyi yerine getirmek için hiçbir eylemim olmadı." dedi.

Sözde atama listesinde verilen görevi almak için Ankara'ya geldiği iddiasını kabul etmeyen Akçınar, başkente darbe girişiminin bastırılmasının ardından geldiğini söyledi.

Akçınar'ın, rahatsızlığı nedeniyle savunmasına daha sonra devam edeceğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı sonlandırdı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.