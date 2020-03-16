Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası - Son Dakika

Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası

7 saat önce

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasının görülmesine, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.

Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası, System.String[]

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasının görülmesine, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüs tedbirlerine ilişkin 13 Mart'ta cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idari mahkemelerine yazı göndermişti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen yazıda, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına, HSK'nın tavsiyesi doğrultusunda ara verildi. Mahkemenin daha önceki planlamasına göre duruşmanın bu hafta sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu; ancak davaya bakan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, koronavirüs salgını nedeniyle, duruşmaya 30 Mart 2020'ye kadar ara verilmesi kararı aldı.


Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı         
14:56
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]