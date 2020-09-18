Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada hazır olan sanık avukatları ve tutuklu bulundukları cezaevlerinden video konferans sistemiyle bağlantı kurulan sanıkların taleplerinin alınması bugün de sürdü.

Bugün beyanı alınan 34 sanık ve avukatı, tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak, tahliye kararı verilmesini istedi. Bazı sanıklar kendilerine ek savunma hakkı tanınmasını, bazıları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erene kadar duruşmalara ara verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluklarının devamlarını istedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üye hakimlerle yaptıkları müzakerenin ardından ara kararları açıkladı.

Buna göre mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanık hakkındaki yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının devamını kararlaştırdı.

Küresel düzeydeki Kovid-19 salgınının ne zaman biteceği konusunda kesin tarih verilemediğine ilişkin açıklamalar dikkate alınarak, duruşmalara salgın bitimine kadar ara verilmesi taleplerini reddeden mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmaları yönündeki istemlerini kabul etti.

Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerin reddini kararlaştırırken, sağlık sorunları bulunan ve arasında Kemal Mutlum'un da olduğu 4 sanığa ilişkin raporların gönderilmesi için yazışmalar yapılmasına karar verdi.

Tutuklu 366 sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, davanın 5 Ekim-6 Kasım 2020'de görülmesini kararlaştırdı.

Dava kapsamında, esasa ilişkin savunmalarını yapmayan Kemal Mutlum'un da arasında bulunduğu 9 sanık kaldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016, Akıncı Üssü, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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