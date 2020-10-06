Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, sanık Mehmet Fatih Çavur ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Çavur, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.
Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Fatih Çavur, hakkındaki delillerin usulüne uygun toplanmadığını öne sürdü.
Çavur, "Uçuş kulesinden elde edilen telsiz konuşmalarına ilişkin dikta kayıtları manüplasyona açık. Bu kayıtlar orijinal değil. Olaydan 1,5 ay sonra hazırlanan dikta çözüm tutanaklarının üzerinde oynanmış." savunmasını yaptı.
Mehmet Fatih Çavur, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinin de kanuna uygun elde edilmediğini, görüntüler üzerinde oynandığını savundu.
Çavur'un savunmasının ardından mahkeme heyeti, yarın devam etmek üzere duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:29 - Kaynak: AA
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