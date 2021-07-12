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Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı

12.07.2021 19:10
Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı, System.String[]

Akıncı Üssü davasına ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Akıncı Üssü davasına ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Kasım 2020 tarihinde hüküm verilen davada, anayasal düzeni ortadan kaldırarak örgüt ideolojisine uygun bir iktidar oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi. Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlerde sivil imamların FETÖ elebaşı Gülen ve sözde üst düzey yöneticilerle sürekli iletişim halinde olunduğu belirtildi. Eylemlerin üsteki sivil imamlardan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı. Darbe girişiminin başlamasının ardından Akıncı Üssü'ndeki darbeci pilotların savaş uçaklarıyla Ankara ve İstanbul'da alçak uçuş sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 77 sivilin şehit olduğu ve 206 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklanan gerekçeli kararda darbeyi yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile eski İncirlik Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, eski Tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak, eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski Albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski Kurmay Albay Ali Durmuş, dönemin 141. Filo Komutanı eski Yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143. Filo Komutanı eski Binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski Pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143. Filo Harekat subayı eski Binbaşı Ali Karabulut, üssün harekat plan subayı olan eski Binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski Pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' suçlarının yanı sıra 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski Pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski Pilot Üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve Üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar Yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklara en üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

Sanıklardan Fatih Yarımbaş, Cengiz Atak, Efrail Saltabaş, Ümit Şeker, Mustafa Balcı, Erdoğan Durgun, Kağan Polat, Özay Cödel, Ferat Erten, Hamdi Çıplak, Yücel Özcan, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Ahmet Çamoğlu, Murat Kale, Abdullah Demir, Murat Tekin, Emre Karaarslan, Süleyman Mert'e 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 1'er kez, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ise 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar, 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 1548'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yarımbaş'a 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs'ten 7 yıl 6 ay daha hapis verildi.

Akıncı Üssü nizamiyesinde darbeye direnen 9 kişiyi şehit eden sanık eski Albay Ali Erarslan, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 1, 'kasten adam öldürmek' suçundan ise 9, toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Erarslan, ayrıca 86 kişiyi 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 1548 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'a 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Halil Burak Balcı, Mustafa Zelbey, Işın Ceylan, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Sanıklardan İbrahim Gerboğa, Abdullah Erdoğan, Ferhat Keten, Ozan Turanlı, Selçuk Yavuz, Yunus Emre Hoşoğlu, Hüseyin Mermer, Orhan Kuzucu, Mustafa Avşar, Melih Albayrak, Fatih Kaya, Resul Metin, Mehmet Zahid Çelik, Ahmet Oğuzhan Yıldız, Kadir Saraç, Hüseyin Demiral, Mehmet Ali Taşkıran, Bünyamin Özbek, Hasan Saltan, Seyyit Hamza Taştan, Cemal Akyıldız, Erhan Baltacıoğlu, Engin Yetgin, Yaşar Keskin, Metin Bilgici, İdris Aksoy, Osman Doğan, Özcan Murat Doğan, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt, Selahattin Yorulmaz, Mustafa Konur, Yücel Canbolat, Adem Kırcı, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Yıldıray Korkmaz, Gökhan Karabacak, Murat Fırat, Mevlüt Öncel, Mustafa Özel, Hasan Alp Koruyucu, Fatih Koçak, Aykut Gündüz, Muhammet Saka, Muhammet Kıvrak, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Murat Karakuş, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Hüseyin Aslanbay, Yılmaz Bahar, Fatih Suçatı, Göksel Bayram, Yunus Dağcı, Ramazan Dede, Yücel Lökeşe, Sinan Turğan, Fatih Pancar, Zeki Güngör, Ali Murat Karakaş, Semih Özçelik, Hasan Çalmaz, Fatih Aydemir, Sezer Gülşen, Mesut Güney, Burak Kolukısa, Ali Uçar, Mustafa Kozak, Ömer Vurgun, Fatih Özcan, Köksal Demirtuğ, Abdüssamet Kara, Hamza Karaduran, Gökhan Gerboğa, Oğuz Haksal, Kenan Comart, Fatih Kahraman (Ahmet oğlu), Mehmet Veske, Yakup Yiğit, Mustafa Turgay, Şahin Karatekin, Abdurrahman Ökmen, Timurcan Ermiş, Murat Yılmaz, Oktay Esen, Halil Kumcu, Tuncer Nergiz, Ertuğrul Özdemir, Cumali Pusat, Bülent Kaya, Fatih Yapıcı, Murat Çakır (Fethi oğlu), Murat Çakır (Ahmet oğlu), Muratcan Işık, Nevzat Bilir, Burak Ceylan, Selahaddin Yıldız, Ersin Eryiğit, Ümit Erim, Burak Kuru, Mehmet Ceylan, Murat Çınar, Ömür Yongacı, Bircan Ermaya, Oğuz Kağan Ayran, Süleyman Ekşi, Uğur Akyılmaz, Eren Kaçgan, Celal Onat, Suat Fatih Karadağ, Abdullah Berşah Kül, Fatih Kahraman (Besim oğlu), Emin Albayrak, Ahmet Bahadır Özmen, Ömer Faruk Alp, Safa Sefer Güleroğlu, Ünsal Canboğa, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, Melih Döner, Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Taner Doğan, Yunus Kılıçaslan, Eyyüp Ergül, Mehmet Köse, Kadir Bekmez, Ali Rıza Eken, Mehmet Güngör, Mustafa Bağatur, Telat Aktaş, Mehmet Oruç, Sabahattin Tigu, Selim Hakan Taş, Özgür Ötkün, Engin Yüksel, Hasan Kepez, Halil İbrahim Güçlü, Mustafa Karadere, Samet Avşar, Onur Ünal, İbrahim Yılmaz, Coşkun Bardakçı, Enes Taştan, Nihat Çırakoğlu, Mehmet Feyzi Ünal, Furkan Öztürk, Mesut Aşkın, Özer Zeren, Hüseyin Polatçı, Kamil Çetin, Raşit Öksüz, Okan Ayday, İsmail Küçükberber, Yasin Tuncar, Zekeriya Kaleli, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, Muhammet Osman Haktanır, Murat Yazıcı, Ekrem Malkoç, Kadir Okur, Emre Sakarya, Zeynel Abidin Öztürk, Emre Vurmaz, Faruk Solmaz, Hamza Beyret, Veli Karakuş, Mesut İleru, Mehmet Fatih Canal, Mehmet Özçete, İbrahim Halil Kaya, Fatih Koç, Osman Bekar, Günay Köroğlu, Berat Ölçer, Mehmet Kaya, Adem Emiroğlu, Mesut Bayar, Adem Çakır, Orçun Kuş, Eyüp Bahadır Pekince, Yavuz Çam, Ferdi Evcimik, Osman Yılmaz, Erhan Gazioğlu, Hasan Kargın, Hızır Özyuva, Fatih Akbulut, Devrim Ağırağaç, Bülent Toygar, Mesut Baytürk, Muhammet Emrah Kuzu, Recep Ünal, Volkan Boy, Osman Nuri Gür, Kemal Akçınar, Fikri Özgür, İlhan Karasu, Devrim Orhan, Ayhan Çatıkkaya, Mesut Yurtdan, Gökmen Tarhan, Tunahan Özarslan, Eyüp Has, Mustafa Aydın, Yunus Şahin, Mehmet İhsan Akça, Fatih Aslantaş, Mesut Açıkgöz, Halil İbrahim Özdemir, Eren Çalışkan, Ercan Dağhan, Ekrem Kandur, Mahmut Sil, Zübeyir Güler, Alper Kalın, Uğur Bozkurt, Murat Gümüş, Osman Sivlim, Ali Soylu, Hasan Baysar, Mehmet Cantürk, Ali Tiryaki, Tuğrul Fikret Duran, Harun Olgun, Onur Kahveci, Selim Tosun, Timur Özgen, Abdulbaki Ayday, İlhami Yıldız, Veli Bilgin, Ali Pehlivan ve Hüseyin Yılmaz 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Mert Keskin, Serdar Gülbaş, Ertuğrul Dinçer, Metin Çerkezoğlu, Caner Çamoğlu, Abdullah Özbekler, Adem Gül, Erkan Muzafferiyet, Fahri Yavuz, Muhammed Muzaffer Durmaz, İbrahim Koçak, Gökhan Yakut, İsmail Keskin, Habip Sarıahmetoğlu, Mustafa Erez, Merve Duğan, Lale Işık, Nazif Baysal, Buğra Baldan, Harun Nihat Aşık, Enes Coşkunçay, Ertuğrul Güven Birlik, Ahmet Sarıkaya, Feyyaz Karakaş, Can Kaya, Tahir Neşet Öncü, Aydın Nevzat Özkan, Mustafa Ertuğrul, Fahri Ünver, Ramazan Cingöz, Yavuz Selim Özberk, Bekir Dirmit, Celal Keçelioğlu, Bünyamin Bozkurt, Abdullah Can, Ahmet Tarık Kaya, Erkan Durmuş, Olgun Acuce, Mustafa İlleez, Mehmet Teoman Kalmaz, Ahmet Ufuk Yener, Murat Altay, Kübra Arpaguş, Sedat Koçyiğit, Yahya Baştan ve Mikail Tığcıoğlu ise 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan birer kez müebbet hapse mahkum edildi. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazılarına, ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 7 yıl 6 ay ile 120 yıl arasında değişen hapis cezası veridi.

Elebaşı Gülen'in ve darbeyi yönetenlerin dosyası ayrıldı

Sanıklar Uluç Hüseyin Hançer, Raif Can Dursun, Ertuğrul Cihat Sungur, Yıldırım Kılıçarslan, Hakan Doğan ve Ali Mert Tüfekçi 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 16 yıl 8'er ay, sanıklar Aydın Gündüz, Necip Yılmaz, Ferhat Akbulut, Harun Eraslan, Ercan Dursun, Abdullah Emre Sandık ve Emre Ateş aynı suçtan 16'şar yıl, Münir Işık, Mustafa Can Mengül, Zafer Güner, İbrahim Mesut Yılmaz ve Hamza Aras 13 yıl 4'er ay, Burak Deniz ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Veli Bilgin ve Ali Pehlivan 'Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsüne yardım' suçundan 16'şar yıl hapse mahkum edilirken, Ertuğrul Cihat Sungur'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı. Mustafa Altunay ve Fatih Arslan hakkındaki kamu davaları kesin hüküm nedeniyle reddedildi, 'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan yargılanan Hüseyin Yılmaz'ın ise beraatına hükmedildi. Sanıklardan 41'i hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar mahkumiyet veren mahkeme, 70 sanığın beraatına hükmetti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten sivil imamlardan firari Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı. - ANKARA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Akıncı Üssü, Suikast, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika


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