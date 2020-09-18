Akıncı Üssü davasında 'Kovid-19' salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesi talebi reddedildi - Son Dakika

Akıncı Üssü davasında 'Kovid-19' salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesi talebi reddedildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada, bazı sanıklar Kovid-19 salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesini istedi.

Akıncı Üssü davasında 'Kovid-19' salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesi talebi reddedildi, System.String[]

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada, bazı sanıklar Kovid-19 salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesini istedi. Mahkeme, 'salgının ne zaman biteceği konusunda kesin bir tarihin olmaması' gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, sanıklardan bazılarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve bazı sanıkların da Kovid-19 belirtileri gösterdiği yönünde şikayetleri nedeniyle getirilmedi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı 8 sanığın hazır olmadığı, bir sanığın da sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmadığını belirterek, ara karar öncesi tahliye yönünde beyanların alınacağını belirtti.

SANIKLARDAN ÇOĞU KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE BEYAN VERMEDİDuruşmaya 34 sanık cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak taleplerini iletirken, diğer sanıkların salgın nedeniyle SEGBİS odasına gitmeyi kabul etmedikleri, duruşmaya katılmayacakları yönünde dilekçe verdikleri öğrenildi. Sanıklardan bazıları da salgın bitene kadar duruşmalara ara verilmesini istedi. Bir kısım sanık da esas hakkındaki mütalaaya karşı ek savunma yapmak için ve haklarında beyan veren kişilerin tanık olarak dinlenmesi için mahkemeden yeniden süre talebinde bulundu.MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, salgının ne zaman biteceği yönünde sağlık örgütlerinin kesin bir tarih vermemesi nedeniyle duruşmalara salgın bitene kadar ara verilmesi talebini reddetti. Beyan veren tutuklu sanıkların tahliye talepleri ile bazı sanıkları savunma için ek süre taleplerine reddeden mahkeme, duruşmayı, 5 Ekim- 6 Kasım 2020 tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.

Haber:  Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016, Akıncı Üssü, Darbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü davasında 'Kovid-19' salgını bitene kadar duruşmaya ara verilmesi talebi reddedildi - Son Dakika

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