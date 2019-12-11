Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı - Son Dakika

Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan Mehmet Veske, 15 Temmuz'da astsubay rütbesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığında komutan koruma ekibinde görev aldığını anlattı.

Olay gününden bir gün önce koruma şefi olan astsubay Fatih Kahraman'ın kendisini arayarak İstanbul'da bulunan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı koruma görevini verdiğini aktaran Veske, 15 Temmuz'da bu görev için özel bir araçla İstanbul'a gittiğini beyan etti.

Daha önce de bu şekilde göreve gittiğinden görevin verilme şeklini yadırgamadığını ileri süren Veske, Moda Deniz Kulübü'ne gittiğinde çıkış kapılarından birinde beklemeye başladığını, olumsuz bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Sanık Veske, bir süre sonra Ünal'ın helikoptere geçtiğinin söylenmesi üzerine kendisinin de helikoptere bindiğini, buradan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini dile getirdi.

Kendisinin Ünal'ı koruma saikiyle hareket ettiğini, darbe girişiminden ve Akıncı Üssü'ne gidileceğinden habersiz olduğunu savunan Veske, Akıncı'ya indikten sonra Ünal ile birlikte 141. Filo'ya geçtiklerini, kendisinin Ünal'ın bulunduğu odanın dışında beklediğini ve dinlendiğini bildirdi.

Veske, sabaha kadar hiçbir bir olaya karışmadığını, sabah saatlerinde pistin bombalanması üzerine üs karargahına gittiğini, savcının geleceğinin söylenmesi üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu, akabinde de tutuklanarak yargılanmaya başladığını anlattı.

Darbe girişimi sırasında Ünal'ın kendisinin de arasında bulunduğu koruma ekibine darbe girişimi konusunda bilgi vermediği için bu konuda önleyici bir tedbir alamadığını öne süren Veske, suçsuz olduğunu, darbeci olmadığını ve komutanları derdest etmediğini belirterek beraatini istedi.

Olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo Komutanlığında görev yapan ve Moda Deniz Kulübündeki darbe karşıtı generalleri derdest eden ekipte yer aldığı belirtilen eski astsubay Göksel Bayram da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim
Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

Son Dakika Haberleri
21:16 Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:15 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika
21:13 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
21:12 Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
21:12 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]