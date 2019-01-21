Akıncı Üssü Davasında Sanıkların, "Anayasal Düzeni İhlal", "Vatandaşların Şehit Edilmesi", ve...
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Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:34 Kaynak: AA
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