Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Sanıkların, "Anayasal Düzeni İhlal", "Vatandaşların Şehit Edilmesi", ve...

Akıncı Üssü Davasında Sanıkların, "Anayasal Düzeni İhlal", "Vatandaşların Şehit Edilmesi", ve...

56 dakika önce

Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Akıncı Üssü Davasında Sanıkların,
Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:30:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Sanıkların, "Anayasal Düzeni İhlal", "Vatandaşların Şehit Edilmesi", ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]