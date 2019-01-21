Akıncı Üssü Davasında Savcı, Firari Sanıklar Fetö/pdy Elebaşı Fetullah Gülen ve "Sivil İmam" Adil...
1 saat önce
Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.
Akıncı Üssü
davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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