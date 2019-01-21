Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Savcı, Firari Sanıklar Fetö/pdy Elebaşı Fetullah Gülen ve "Sivil İmam" Adil...

Akıncı Üssü Davasında Savcı, Firari Sanıklar Fetö/pdy Elebaşı Fetullah Gülen ve "Sivil İmam" Adil...

1 saat önce

Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.

Akıncı Üssü Davasında Savcı, Firari Sanıklar Fetö/pdy Elebaşı Fetullah Gülen ve
Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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