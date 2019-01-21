Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Savcı, Hapis Cezası İstediği Sanıklara Üst Sınırdan Ceza Verilmesini ve...

Akıncı Üssü Davasında Savcı, Hapis Cezası İstediği Sanıklara Üst Sınırdan Ceza Verilmesini ve...

1 saat önce

Akıncı Üssü davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

Akıncı Üssü Davasında Savcı, Hapis Cezası İstediği Sanıklara Üst Sınırdan Ceza Verilmesini ve..., System.String[]
Akıncı Üssü davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Akıncı Üssü, Güncel
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