Akıncı Üssü Davasında Savcı, Hapis Cezası İstediği Sanıklara Üst Sınırdan Ceza Verilmesini ve...
1 saat önce
Akıncı Üssü davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
Akıncı Üssü
davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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