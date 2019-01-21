Akıncı Üssü Davasında Yargılanan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün Damadı...
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IHAAW153548-ASA/21-01-2019- Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da arasında bulunduğu 16 sanığın 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
IHAAW153548-ASA/21-01-2019
- Akıncı Üssü
davasında yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da arasında bulunduğu 16 sanığın 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Söz
konusu sanıkların ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi. 21.01.2019 15: 35: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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