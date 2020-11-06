'Akıncı Üssü' davasından 26 Kasım karar günü - Son Dakika

'Akıncı Üssü' davasından 26 Kasım karar günü

06.11.2020 18:20
'Akıncı Üssü' davasından 26 Kasım karar günü, System.String[]

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin tamamlamasının ardından karar için 26 Kasım 2020'ye gün verdi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda başlandı. Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden yargılamada 515 celse yapıldı. Sanıkların ilk savunmalarının bitmesinin ardından savcı 21 Ocak 2019'da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 355 sanık hakkında, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden savcı, darbe girişiminin sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbeyi yönetmekle suçlanan asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli hakkında, 'Anayasa'yı ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 77 kişiyi 'kasten öldürmek' suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, diğer sanıklardan 9'unun 'anayasal düzeni ihlale yardım', 32 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında yer aldığı firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı, 71 sanığın tüm suçlardan beraatını, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini talep etti.

MAHKEME KARAR İÇİN GÜN VERDİ

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık savunmaları yaklaşık 8 ay sürdü. Bu sürede koronavirüs nedeniyle davanın görülmesine bir süre ara verildi. Duruşmalara tekrar başlandıktan sonra sanıklar salona alınmayarak, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile savunma yaptı. Savunmaların ardından geçtiğimiz Pazartesi başlayan son sözlerin alınması da bugün tamamlandı. Son sözlerin tamamlanmasının ardından bugün ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında karar günü salonda hazır edilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına, karar duruşmasının 26 Kasım Perşembe günü yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


15 Temmuz 2016, Akıncı Üssü, Kasım, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Akıncı Üssü' davasından 26 Kasım karar günü - Son Dakika


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