Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" - Son Dakika

Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

26.11.2020 15:18
Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu:

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin mahkeme kararını değerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve gazilerimizin hesabı soruldu" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin mahkeme kararını değerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve gazilerimizin hesabı soruldu" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, darbe girişimini yöneten örgütün sivil sorumlularının da arasında bulunduğu 19 sanığın 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda görülen davaya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'da katıldı.

"Hukuk önünde yargılanarak hesap verdiler"

Mahkeme kararını değerlendiren AK Parti Milletvekili Kavuncu, "İçimizde zehirli bir yılan gibi beslenen emperyalist güçlerin maşası olan hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışması; devletimizin işgali, aziz milletimizin esareti ve Türk demokrasisinin baltalanmasına yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısıydı. Gözü dönmüşçesine, alçakça milletin tankını, tüfeğini, savaş uçağını milletimize yönelterek, milli iradenin tecelligahı gazi meclisimiz başta olmak üzere ülkemizin göz bebeği kurumlarını bombalayarak; ülkemize ve milletimize en büyük ihanetti yaşatanların hukuk önünde yargılanarak hesap verdiler" diye konuştu.

"İhanetin cezasız kalmasına geçit vermedik"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki terörist darbe girişiminin ihanetin zirvesi, Akıncı Üssü'nün ise FETÖ mankurtlarının 15 Temmuz için seçtikleri ihanetin merkezi olduğunu dile getiren Kavuncu, şunları kaydetti.

"İhanet girişiminin yönetildiği ana karargah Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ydı. O gece 25 pilot F-16 uçağı ile bu üstten havalandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı. Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu. Bu insanlık dışı suçu işleyenlerin yargılandığı 3 yılı aşkın süredir devam eden 475 sanıklı dava bu gün sonuçlandı. Mazlumların, mağdurların, şehit ve gazi yakınlarımızın yanında yer alarak ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kast edenlerin hak ettikleri cezayı aldıkları tarihi bir ana şahitlik ettik. Aziz milletimizle ihanete de ihanetin cezasız kalmasına da geçit vermedik" ifadesini kullandı.

"Ağırlaştırılmış hapis cezası verildi"

Kavuncu, örgütün 4 "sivil imamı"na, pilotlara yakıt sağlayan Bekir Ercan Van'a, F-16 pilotları yönlendiren Hakan Karakuş'a, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten Mustafa Mete Kaygusuz'a, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan Hüseyin Türk'e, bombalanacak yerleri bildiren Ahmet Tosuna, 79'ar kez ve diğer hainlere defalarca ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi.

"Bundan sonra kimse bu topraklarda darbeyi telaffuz dahi edemeyecektir"

Bundan sonra kimsenin bu topraklarda darbeyi telaffuz dahi edemeyeceğini ifade eden Kavuncu, "Bu kararlarla şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve gazilerimizin hesabı soruldu. Nesiller değişse de asırlar geçse de unutturmayacağımız hain kalkışmayı yaşatan bu alçaklara da hak ettikleri ceza verilmiş oldu. Aziz milletimizin gönlüne ferahlık veren bu cezalar mutluluk vesilemiz oldu. Hukuksal çerçeveden ağır şekilde cezalandırılan bu vatan hainleri 'ibretlik bir vesika' olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Bundan sonra kimse bu topraklarda darbeyi telaffuz dahi edemeyecektir. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin desteğiyle bu topraklarda darbe dönemleri son bulmuştur. Allah bir daha bu aziz millete böyle acılar göstermesin. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörün adı ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir. Varoluş mücadelemizde canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum" dedi. - ÇORUM

Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü, Akıncı Üssü, 15 Temmuz, Darbe, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' - Son Dakika


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