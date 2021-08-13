Akıncı Üssü'nde FETÖ'cülerin delilleri karartma çabası gerekçeli kararda Açıklaması - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde başarılı olamayacaklarını anlayan darbecilerin suç delillerini karartmak amacıyla cep telefonu ve tablet gibi dijital materyalleri kırdıkları, darbe planının da arasında olduğu evrakı ise yaktıkları, gerekçeli kararda yer aldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının gerekçeli kararında, darbecilerin, teslim olmadan önce örgüt mensubu askeri savcıların da bulunduğu ortamda, delilleri nasıl kararttıkları aktarıldı.

Gerekçeli kararda, 15 Temmuz darbe girişiminin Akıncı Üssü 143. Filo'da, Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu sivil ve askerlerden oluşan heyet tarafından yönetildiği belirtildi.

Kararda, savaş uçakları ve Ankara sokaklarında kontrolü sağlamak için mühimmat yüklü zırhlı araçları kullanan darbecilerin, bütün çabalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıkları vurgulandı.

Eskişehir'den havalanan darbe karşıtı pilotların Akıncı Üssü'nün pistinin bombalanmasıyla panik yaşadıkları ifade edilen kararda, yöneticilerin de aralarında bulunduğu darbecilerin durum değerlendirmesi yapmak için 143. Filo'daki Öğretmen Gazinosu'nda toplandıkları kaydedildi.

Üsse operasyon yapılacağını düşünen darbecilerin, burayı terk etmeden önce darbe girişimine dair delillerin yok edilmesi için karar aldıkları vurgulanan gerekçeli kararda, darbe planının, uçakların bombalayacağı kurumların uydu görüntüleri, alıkonulacak kişilerin listesi ile sözde sıkıyönetim atama kararlarının da bulunduğu evrakın MAK timlerinin gözetiminde yakıldığı ifade edildi.

Darbecilerin, bu işlemi Akıncı Üssü'nde vatani görevini yapan erlere yaptırdıkları bildirilen gerekçeli kararda şu bilgilere yer verildi:

"Akıncı Üssü'nde toplanan yönetici sanıkların, suç delillerini karartmak amacıyla cep telefonu, tablet, Ipad gibi dijital materyalleri kırdıkları, parçalara ayırdıkları ve 143. Filo etrafında çeşitli yerlere attıkları belirlenmiştir. 143. Filo'da görevli hizmet erlerine darbe girişimiyle ilgili evrakları yakmaları talimatı verilmiş, sanıkların refakatinde Öğretmen Gazinosu'nda yönetici sanıkların verdiği birçok evrak başlarında bulunan MAK grubundan sanıkların gözetiminde erler tarafından 143. Filo Komutanlığı önünde yakılmıştır. Erlerin evraklara bakmalarına dahi müdahale edilerek sanıklar tarafından okumamaları için ikaz edilerek yakmalarının söylendiği, yine birçok sanığın 143 Filo Komutanlığı önünde dijital malzemeleri parçalayarak yakınlardaki kuyu ve çöpe attıkları tespit edilmiştir."

Belgeler, kağıt kesme makinasıyla imha edilmiş

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından örgüt mensubu bazı askeri savcıların Akıncı Üssü'ne gelerek, delillerin karartılması sürecinde yer aldıklarına işaret edilen gerekçeli kararda, "Üs karargah binasında askeri savcıların olmasına karşın sanıkların burada da üzerlerinde bulunan çeşitli evrakları yaktıkları, kağıt kesme makinesinden geçirerek imha ettikleri, Üs Komutanı sanık Hakan Evrim'in habercisi olarak görev yapan erler M.A ve A.K'nın da bu yaşananlara şahit oldukları belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı. ????