Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, tutuklu sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Ekrem Aydoğdu'nun savunmasıyla devam edildi.

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, tutuklu sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Ekrem Aydoğdu'nun savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını F16 ile bombalanması için lazer poduyla işaretlediği iddia edilen sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Aydoğdu, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Tutuklu sanık Aydoğdu, darbe girişiminden 4 gün önce Akıncı Üssü'ne atandığını, 141. filodaki görevinin öğretmen pilot ve program subaylığı olduğunu söyledi. Olay günü filo komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un, terörle mücadele harekatı (TMH) olacağını söylediğini ve kendisine verdiği emir neticesinde uçuşa geçtiğini iddia eden Aydoğdu, darbe girişimiyle ilgili bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Aydoğdu, iddianamede, bilirkişi raporlarında ve mütalaada, 15 Temmuz günü uçan uçak sayısı, bu uçakların kaç sorti yaptığı ve bunlardan kaç bomba atıldığına ilişkin çelişkiler olduğunu savunarak, olay gününe ilişkin belirsizliklerin çözülmediğini iddia etti.

15 Temmuz gecesi kule ve diğer pilotlarla yapılan telsiz konuşmalarının kendisine ait olmadığını öne süren Aydoğdu, bunların hukuki olmayan yöntemlerle sesini ve konuşmasını hiç bilmeyen kişiler tarafından teşhis edildiğini söyledi.

Sanık Aydoğdu, lazer poduyla işaretleme yaptığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını savunarak, bununla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun çeşitli çelişkiler barındırdığını öne sürdü.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Aydoğdu, hayatının hiçbir döneminde örgütle bağlantısının olmadığını ifade ederek, iddianamede ve mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatının savunmasının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

Akıncı Üssü, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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