Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski deniz yüzbaşı Ferhat Erten, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Erten, ilk ifadesinde ve çapraz sorgusunda olay gününe ilişkin herşeyi detaylı şekilde anlattığını, bu sebeple 15 Temmuz gecesine dair bir şey anlatmayacağını söyledi.

15 Temmuz'dan sonra sanıkların hukuksuz uygulamalara maruz bırakıldığını iddia eden Erten, bunun bir an önce son bulması gerektiğini ifade etti.

Erten, sanıkların davayı uzatmaya dönük gayretlerinin olduğunun söylendiğini ancak bunun doğru olmadığını savunarak, bir an önce davanın sonuçlanmasını istediğini kaydetti.

Sanık avukatına söz verilmesinin ardından mahkeme heyeti, davayı yarına erteledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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