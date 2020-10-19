Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

19.10.2020 19:03
Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Akıncı Üssü'nden telsizle vurulması istenen hedefleri darbeci pilotlara ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Kaygusuz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini, çok sayıda personelin de FETÖ iltisakı nedeniyle ilişiğinin kesildiğini anlattı.

Söz konusu ihraçlar sonrası silahlı kuvvetlerin durumundan bahseden ve harbe hazırlık durumunda zaafiyet yaşanabileceğini öne süren Kaygusuz, olası bir savaşta Hava Kuvvetleri Komutanlığının önemine işaret etti.

Darbe girişimi sonrası olay yeri kamera ve ses kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini ileri süren Kaygusuz, konuya ilişkin bilirkişi raporlarını hazırlayan kişilerin de alanında uzman kimseler olmadığı iddiasında bulundu.

F-16 savaş uçaklarının bazı özelliklerini anlatan Kaygusuz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından kullanıldığı belirtilen uçakların karakutularının üretici firmaya gönderilerek incelenmesi yönünde talepte bulunduğunu ancak talebinin kabul görmediğini ifade etti.

Söz konusu uçaklarda yapılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporlarından örnekler veren Kaygusuz, rapor içeriklerinde çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.

Kaygusuz, savunmasına yarın devam edecek.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti

İddianamede, Mustafa Mete Kaygusuz'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sanık Ahmet Tosun ile birlikte DESK diye tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandıgˆı noktadan darbeci pilotlara vurulacak hedefleri ve koordinatlarını ilettiği ifade ediliyor.

Darbe yöneticileri ile eylem ve iş birligˆi ic¸erisinde hareket ettigˆi kaydedilen Kaygusuz'un, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay u¨zerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat ic¸in beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan MACH u¨stu¨ gec¸iş serbest, Kızılay'da cam kaldı mı, kalmayacak kırın hepsini, TOMA'lara top taarruzu atış serbest." şeklinde darbeci pilotlara emirler verdigˆi belirtiliyor.

Esas hakkındaki mütalaada Kaygusuz'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir, "cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere, toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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