Son Dakika Haberleri: Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta görüşecek
Son Dakika Politika Haber

Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta görüşecek

30 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta görüşecek, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayriresmi bir görüşme için bir araya geleceklerini duyurdu. Burcu, görüşme yerinin ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın adaya dönüşünün ardından yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde gayriresmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı. Liderlerin Kıbrıs konusunda son aşama ile Akdeniz'de hidrokarbon ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Akıncı ile Anastasiadis en son 26 Şubat 2019'da bir araya gelmişti. - LEFKOŞA
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu TMSF, Adularya Enerjiyi 1,1 milyar TL muhammen bedelle yeniden satışa çıkardı İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:04:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]