Son Dakika Haberleri: Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi tamamlandı
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Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi tamamlandı

1 saat önce

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi.

Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi tamamlandı, System.String[]
Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayında yeniden bir araya gelecek.

Bugün sabah saatlerinde ara bölgede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in görüşmesi 13.15 sularında sona erdi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alan ve yaklaşık 4 saat süren görüşme tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme dönüşünde Cumhurbaşkanlığı'nda basına açıklama yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ın, Eylül ayında yeniden bir araya geleceği belirtildi. - LEFKOŞA
Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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