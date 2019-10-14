Son Dakika Haberleri: Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı
Son Dakika Güncel Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

1 saat önce

Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti.

Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti. TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri Cumhurbaşkanlığı'na siyah çelenk koydu.

TMT Mücahitler Derneği'nin bildirisini Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu. Bildiride, 'Akıncı'nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı' savunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin Türkiye'deki itibarına ve bağlara 'darbe vurmakla' suçlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anavatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı denilen bildiride, Kıbrıs'ta uzun süre dökülen kanları 1974'te durduran Türk ordusu olmuştu, Suriye'de yıllardır dökülen kanları durduracak olan da yine Türk ordusu olacak. Hiç şüpheniz olmasın ifadelerine yer verildi.

Okunan bildirinin zarftaki bir kopyası da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Cenk Gürçağ aracılığı ile Akıncı'ya iletildi.

Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:34:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]