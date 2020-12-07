Akıncılar'da 3 bin adet kestane fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "ağaçlarım kestane oluyor" adlı proje kapsamında 68 üreticiye 3 bin adet kestane fidanı dağıtıldı.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında Akıncılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "ağaçlarım kestane oluyor" adlı projesi çerçevesinde 68 üreticiye 3 bin adet kestane fidanı dağıtımı yapılarak dikimi gerçekleştirildi.

İlçenin sebze ve meyve üretiminde önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Muhammed Evlice, "Toprakla buluşan kestane fidanlarının meyve vermeye başladıklarında ilçede güzel bir geçim kaynağı oluşturacağına inanıyorum. İlçede çiftçilik alanında güzel bir oluşumu daha başlattığımız için mutluyum." dedi.