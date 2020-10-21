Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı - Son Dakika

Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı

21.10.2020 09:38
Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı, System.String[]

Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk KızılaySivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi gezgin kan bağışı aracının ilçelerine geldiğini öğrenen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

58 ünite kan toplandığını açıklayan Kızılay temsilcileri kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - SİVAS

Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı
Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı
Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı
Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı

Kan Bağışı, Akıncılar, Kızılay, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı - Son Dakika

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