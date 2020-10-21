Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı - Son Dakika

Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı
21.10.2020 09:38
Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi gezgin kan bağışı aracının ilçelerine geldiğini öğrenen vatandaşlar kan bağışında bulundu.
58 ünite kan toplandığını açıklayan Kızılay temsilcileri kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - SİVAS
Son Dakika Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir