Akıncılar'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, ibadethaneler, internet cafeler, çay ocakları ve kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.



Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler nedeniyle, kahvehaneler, camiler, umumi tuvaletler, düğün salonu gibi toplu kullanım alanları belediye ekiplerimizle dezenfekte edildi." dedi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Şen, "İnşallah ülkemiz bu olaydan sıkıntısız şekilde kurtulacaktır. Gerek devlet büyüklerimiz olsun gerekse bizler yerel yönetimler olarak gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız." diye konuştu.

Şen, dezenfektan malzemesini ücretsiz sağlayan veteriner hekim Ersin Kılınçarslan'a teşekkür etti.