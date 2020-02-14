Akıncılar'da öğrencilerin sinema keyfi - Son Dakika
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Akıncılar'da öğrencilerin sinema keyfi

6 saat önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı öğrenciler, cep sinemasında sinema izledi.

Akıncılar'da öğrencilerin sinema keyfi, System.String[]

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı öğrenciler, cep sinemasında sinema izledi.

Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli'nin talimatıyla Akıncılar Semt Kütüphanesi'nde oluşturulan cep sinemasında öğrenciler hem kar tatilini değerlendirdi hem de sinema keyfi yaşadı.

Öğrencilerle cep sinemasında film izleyen Kaymakamı Deli, "Sinema izleyen öğrencilerimiz daha sonra kütüphanede kitap okuyarak zamanlarını değerlendiriyor. Amacımız öğrencilerimize güzel aktiviteler oluşturmaktır." dedi.

Programa, Akıncılar'da görev yapan kurum amirleri de eşlik etti.

Akıncılar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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